دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ون بلس 7T

يبدو أن العد التنازلي قد بدء وستكشف ون بلس عن هواتفها الجديدة من فئة T وهما ون بلس 7T و ون بلس 7T برو بالإضافة إلى نسخة خاصة تدعم شبكات 5G ستحمل إسم 7T Pro 5G.

في السنتين الماضية إعتدنا أن تقدم سلسلة T بعض التحسينات على النسخة الرئيسية مع ميزة رئيسية ربما تتعلق بالشاشة أو الكاميرا او البطارية او حتى مزايا برمجية مثل إطلاق نسخة النظام الجديدة وهكذا.

مواصفات ون بلس 7T و وون بلس 7T برو متشابهة بشكل عام ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الاختلافات أولها في التصميم وصولاً إلى حجم الشاشة ودقتها والبطارية والكاميرات وغيرها.

مواصفات هاتف ون بلس 7T

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الشاشة : اوليد بحجم 6.55 إنش بدقة FHD+

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB رام.

ذاكرة التخزين : 128GB و 256GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 3800mAh.

مواصفات هاتف ون بلس 7T برو

الشاشة : اوليد بحجم 6.65 إنش بدقة QHD.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB و 12GBرام.

ذاكرة التخزين : 256GB و 512GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 4085mAh.

بحسب التسريبات الأخيرة سيتم الكشف عن هذه الهواتف يوم 26 سبتمبر الجاري وسيتم إطلاقها في الاسواق يوم 10 أكتوبر القادم أو 15 أكتوبر.

المصدر

التدوينة تسريب مواصفات هواتف ون بلس القادمة 7T و 7T برو ظهرت أولاً على عالم التقنية.