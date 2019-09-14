السيطرة على حريقين بمنشأتين لأرامكو والحوثيون يتبنون الهجوم

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة؛ جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إنه "عند الرابعة من صباح السبت (2:00 ت.غ) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق (شرق) وهجرة (بلدة) خريص (التي تتبع محافظة الأحساء شرقي المملكة وتبعد عن العاصمة الرياض بنحو 150 كم)".

وأرجع المتحدث الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية.

وقال إنه "تم -بتوفيق الله- السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وأكد أن الجهات المختصة باشرت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.

فيما أفادت فضائية "العربية" السعودية بأنه "تمت السيطرة على الحريقين، إلا أن أعمال التبريد ما زالت جارية".

وقالت إن "الأوضاع مطمئنة ولا توجد حتى اللحظة إصابات تُذكر، ولم تصل أي إصابة إلى المستشفيات".

وتضم بقيق بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، بينما تضم خريص "حقل خريص" الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

بينما قالت فضائية الإخبارية السعودية (رسمية) إن إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم، مؤكدة أن إمدادات النفط مستمرة.

** الحوثي تتبنى الهجوم

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من جانبها، أعلنت جماعة "الحوثي" مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إنها استهدف مصفاتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقال الناطق باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان بثته قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثي"، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأضاف "سريع" أن "استهداف حقلي بقيق وخريص يعد من أكبر العمليات في العمق السعودي".

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن "عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار"، في إشارة لعمليات التحالف العربي في اليمن.

وأشار إلى أن الهجمات "جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون".

وتوعد المتحدث الحوثي الجانب السعودي بمزيد من العمليات "ستتسع وستكون أشد إيلاما".

وفي 15 مايو/آيار الماضي، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتي "عفيف" و"الدوادمي" بمنطقة الرياض لضخ نفط أرامكو، لكن الإمدادات لم تتوقف، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وفي 17 أغسطس/آب، أوضحت أرامكو السعودية السيطرة على "على حريق محدود وقع في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات"، فيما أعلن الحوثيين آنذاك مسؤوليتهم، مؤكدين الاستهداف بـ10 طائرات مسيرة.

وأرامكو السعودية، تعد رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.