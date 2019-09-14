كأس_سوبر_الخليج_العربي: #شباب_الأهلي يتسلح بمحترفيه

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صحيفة الخليج الالكترونية
وسيواصل “فرسان دبي” خوض المباريات الصعبة، بمواجهة حامل لقب دوري الخليج العربي، الشارقة، على لقب كأس السوبر، اليوم السبت، إذ يسعى شباب الأهلي إلى تحقيقه لقبه الأول في الموسم الجديد.
وقدم الفريق مستويات مبشرة بالتعادل مع العين 2-2، والفوز بنتيجة كبيرة على الجزيرة 4-0، ثم التفوق على النصر 2-0.
ويتسلح شباب الأهلي بصفقاته من اللاعبين الأجانب لتحقيق اللقب، خاصة أن الفريق أجرى تعديلات جذرية في صفوفه، بالاستغناء عن الأرجنتيني ماورو دياز، ومواطنه إيمليانو فيكيو، والإكوادوري جيمي أيوفي.
وتعاقد بطل كأس رئيس دولة الإمارات وكأس الخليج العربي، مع السويسري ديفيد مارياني، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، قبل أن يجري أقوى صفقاته بضم البرازيلي ليوناردو دي سوزا الذي فسخ عقده مع الوحدة الإماراتي.
وظهر مارياني وكارتابيا بمستوى مبشر في ظهورهما الأول، بينما لا يحتاج البرازيلي ليوناردو إلى تقديم نفسه، بعد تألقه في بداية الموسم مع الوحدة في دوري أبطال آسيا، وتصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 9 أهداف، أما الأجنبي الرابع، هو المولدوفي لوفانور هنريكي الذي يعد أبرز لاعبي شباب الأهلي في الموسم الجديد.
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