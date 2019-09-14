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الخليج - رويترز
ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران وقعت اليوم السبت عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة بتروبارس المحلية لتطوير حقل بلال للغاز في الخليج، مشيرا إلى نشاط قطاع الغاز في البلاد رغم العقوبات الأمريكية.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه خلال مراسم التوقيع في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل”.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ440 مليون دولار.. إيران توقع عقدا لتطوير حقل “بلال” المشترك مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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