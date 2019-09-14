الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على أرامكو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعمدة دخان تتصاعد عقب حريق بمحطة لشركة أرامكو في بقيق بالسعودية أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين على قناة المسيرة التلفزيونية مسؤولية جماعة الحوثي عن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية يوم السبت. وقال المتحدث ”سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية“. وذكرت جماعة الحوثي في بيانها ”نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر وستكون أشد إيلاما“.

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