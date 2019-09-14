تراجع الفارق الزمني بين كل طراز تطرحه فيراري

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أجراها موقع "موتورينج"، عن تراجع معدل المرحلة الزمنية التي تكشف خلالها شركة فيراري عن موديلات جديدة خلال الـ 20 عام الماضية.



وذلك حسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الذي أوضح أن معدل السنوات الذي تطرح خلاله شركة فيراري تراجع في آخر عقدين لخمس سنوات كفارق زمني بين طرح كل طراز.

وذكر الموقع الأمريكي وفقا لدراسة موقع "موتورينج"، أنه من المتوقع أن يتقلص الفارق الزمني بين كل طراز تطرحه فيراري في المستقبل، ليصل لـ 4 أو 3 سنوات.

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وأفاد "موتور وان" بأن هذا المعدل من الفارق الزمني، أمر غير متعارف عليه فيما يخص عملية تصنيع السيارات عالية الأداء الشبيهة بسيارات فورد، حيث عرف عن مثل هذه السيارات قدرتها على الدوام لوقت أطول بالأسواق قبل التفكير في تحديث محركاتها أو طرح نسخ جديدة بالكامل منها.

ويعد فارق الخمس سنوات الزمني، أمر طبيعي فيما يخص فئات أخرى من السيارات مثل الـ SUV، في حين نرى سيارات رياضية عالية الأداء مثل دودج تشالنجر وسيارات نيسان الرياضية بأنواعها، وكذلك طراز لامبورجيني جيلاردو الرياضي، وهي سيارات من نفس فئات سيارات مرسيدس، ويصل الفارق الزمني بين النسخ التي طرح منها لـ 10 سنوات.

وقدم موقع "موتور وان" مثالا آخر وهو موديل بورش 911 الذي كانت آخر نسخة تقليدية تطرح منه في عام 2012، وجاءت النسخة الأحدث منه في عام 2019 الجاري بفارق زمني 7 أعوام.

وأوضح موقع "موتورينج" في دراسته أن السبب الرئيسي وراء تراجع الفارق الزمني بين طرح موديلات فيراري، رغبة الشركة الإيطالية البارزة في طرح موديلات جديدة دائما لجذب مزيد من العملاء.