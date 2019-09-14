شكرا لقرائتكم خبر عن مساوئ الرقابة ولعنة غيابها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

كيف يرى المبدعون الرقابة؟ هي في رأيهم البعبع، عدوّ الإبداع، الحفر والأشواك، القمع الأدبي والفكري والإعلامي والمساعد على الاختناق كفاعله. تاريخ الرقابة في العالم العربي غالباً ما كان سياسياً، لكن الصحافة كانت لصيقة بالأدب فللأقلام أوزانها. السخرية لا تغيب، يقول ديوجين الكلبي عن معاصريه من فلاسفة اليونان: «من هؤلاء الفلاسفة الذين لم يؤذوا أحداً؟».

لكن، يذهب زمان ويأتي زمان، فإذا المثقفون عموماً والمبدعون الحقيقيون تخصيصاً، يفتقدون بدر الرقابة في الليلة الظلماء التي انقضّت فيها فوضى الإنتاج غير الخلاّقة على الإبداع. لا أحد يتمنّى تطبيق قوانين «الالتزام» القمعية في العهد الستاليني،أي الإبداع تفصيلاً على مقاس الحزب الشيوعي الماركسيّ اللينيني، أو إحياء محاكم تفتيش العقائد في القرون الداجية، وما أكثر مثيلاتها في الأمم. لكن، من حق كلّ فئة من فئات المجتمع طرح القضية من زاوية تخصصها ومجالها الحيوي: لماذا يُلقى القبض على مروّج العملة المزيّفة، ولا يخضع المفسد في الذوق العام حتى لاختبار موهبة وكفاءة؟ لماذا يُعتقل منتحل مهنة الطبّ لكونه خطراً على الصحة العامّة، ويُترك زارع بكتيريا الإسفاف والابتذال في جسد الثقافة، بغير أدنى حساب؟ في الأقل يجب الحكم على أدعياء الفن، بدورات تأهيل يكرم المرء في امتحانها، أو يُطرد طرد جون بولتون.

المأساة هي أن العرب مشتتون، لا يجمعهم جامع في العمل الإيجابي المشترك، أمّا في هبوط الإنتاج الفني، فكلنا عرب.الفن السقيم الذي يُنتج في أي بلد عربي،تنتقل عدواه تلقائياً إلى الشعوب العربية قاطبة. في السياسة، الابتكارات التنموية، الدفاع، التكافل والتكامل، لسنا أمّة واحدة، أمّا في المصائب والنوائب، والنقائص وتشويه الخصائص، فالبيض كله في سلّة واحدة. حتى كبار المثقفين العرب يتجاهلون أن هبوط الفن استهانة بالقيم الثقافية. أيّ شاعر في الغرب كله أهمّ من موتزارت وبيتهوفن ؟ تجزئة الثقافة جريمة موصوفة. يجب إحياء لجان الرقابة على الإنتاج الفني. الرقابة السياسية موجودة، الفنية عليها رحمة الله.

لزوم ما يلزم: النتيجة الجناسية: يبدو أن لجان الرقابة العربية، كبحها اللجام.

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