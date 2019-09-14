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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يمنع المدنيين في محافظة إدلب من التوجه نحو معبر أبو الضهور من خلال إطلاق النار على سياراتهم المتوجهة نحو المعبر.
© REUTERS / Murad Sezer
وكان سلاح الجو شن غارات يوم الخميس أمس الأول استهدفت مقرا للطائرات المسيرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي قرب الحدود السورية مع تركيا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي شنّ غارات عنيفة على عدة محاور بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ومحيط مدينة جسر الشغور، استهدفت إحداها مقرا لتخزين وتعديل الطائرات المسيرة ضمن مناطق سيطرة المسلحين الصينيين (التركستان) جنوب غرب إدلب.
ونقل عن مصدر ميداني أن معلومات استخباراتية أفادت بتجهيز دفعة من الطائرات المسيرة بقنابل شديدة الانفجار داخل مستودع في بلدة (الشغر) بالقرب من مدينة جسر الشغور تمهيدا لمهاجمة مواقع للجيش السوري وقاعدة حميميم الروسية، مؤكدا تدمير المستودع بمن فيه الكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: "النصرة" تمنع المدنيين من دخول معبر "أبو الضهور" باتجاه المناطق الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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