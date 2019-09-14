وكالة: "النصرة" تمنع المدنيين من دخول معبر "أبو الضهور" باتجاه المناطق الآمنة

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يمنع المدنيين في محافظة إدلب من التوجه نحو معبر أبو الضهور من خلال إطلاق النار على سياراتهم المتوجهة نحو المعبر.

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واستكملت الحكومة السورية اليوم السبت الإجراءات اللوجستية لافتتاح ممر أبو الضهور بريف إدلب لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين بمحافظة إدلب.

وكان سلاح الجو شن غارات يوم الخميس أمس الأول استهدفت مقرا للطائرات المسيرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي قرب الحدود السورية مع تركيا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي شنّ غارات عنيفة على عدة محاور بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ومحيط مدينة جسر الشغور، استهدفت إحداها مقرا لتخزين وتعديل الطائرات المسيرة ضمن مناطق سيطرة المسلحين الصينيين (التركستان) جنوب غرب إدلب.

ونقل عن مصدر ميداني أن معلومات استخباراتية أفادت بتجهيز دفعة من الطائرات المسيرة بقنابل شديدة الانفجار داخل مستودع في بلدة (الشغر) بالقرب من مدينة جسر الشغور تمهيدا لمهاجمة مواقع للجيش السوري وقاعدة حميميم الروسية، مؤكدا تدمير المستودع بمن فيه الكامل.