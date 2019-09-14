داوود أوغلو ينوي تأسيس حزب جديد في تحد لأردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، اليوم الجمعة، عقب انسحابه من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد منافس قريبا.
وقال داوود أوغلو الذي تولى منصب رئيس الحكومة في عهد أردوغان بين عامي 2014 و2016، أثناء مؤتمر صحفي أعلن فيه قرار الاستقالة من الحزب، إن تأسيس حزب جديد يعد "مسؤوليتنا التاريخية وواجبنا تجاه الأمة".
وشدد رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 60 عاما على أنه يترك الحزب الذي "خدم فيه بفخر وكرس له كثيرا من الجهود على مدى سنوات"، معتبرا قرار اللجنة التنفيذية في "العدالة والتنمية" إحالته إلى لجنة تأديبية تمهيدا لفصله بأنه "خطير جدا ولا يتلاءم مع المبادئ التأسيسية للحزب".
وسبق أن تعهد داوود أوغلو، عند مغادرته منصب رئيس الوزراء، بعدم انتقاد أردوغان علنا، غير أنه تراجع عن هذا الوعد في يوليو الماضي، عندما اتهم الحزب الحاكم في مقابلة صحفية بالانحراف عن أهدافه، منددا بقرار إعادة تنظيم التصويت في انتخابات بلدية اسطنبول، حيث تكبد "العدالة والتنمية" خسارة موجعة أمام "حزب الشعب الجمهوري" المعارض.
وجاء انسحاب داوود أوغلو من الحزب ضمن سلسلة استقالات أعضاء بارزين منه، مثل الرئيس السابق عبد الله غول ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان (وكلاهما من مؤسسي الحزب)، بسبب معارضتهم لنهج أردوغان.
المصدر: أ ف ب
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