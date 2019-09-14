دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاشة Crystal LED من سوني تدعم دقة 16K وقد يصل سعرها لملايين الدولارات

كشفت شركة سوني في وقت سابق عن نوع جديد من شاشات السينما “Crystal LED”، العاملة بتقنية ماكيرو ليد الجديدة كلياً والمرتفعة التكلفة طبعاً.

لتتمم هذا الكشف بإعلانها أمس أن شاشات Crystal LED ستتوفر للمستهلكين أيضاً، عبر توفير التقنية تجارياً في مجالات الترفيه المختلفة المتصلة بهذا النوع من الشاشات عبر سلسلة من التجار المؤهليين للتعامل مع هذا الكنز الداعم لتقنية 16K.

حيث أن الشاشة ستأتي بقياسات مختلفة حسب رغبة المستهلك ويزداد سعرها تبعاً لوحدات مايكرو ليد الداخلة في تركيب لوحة الشاشة، التي يبلغ سعر الوحدة الواحدة منها قرابة 10 آلاف دولار حسب بعض التقارير.

ومن بين الخيارات التي توفرها سوني لشاشاتها عالية الجودة القياسات التالية:

110 بوصة بدقة HD يبلغ عرضها 2,4 متر بارتفاع 1,8 متر تقريباً، وتحمل 18 وحدة.

220 بوصة بدقة 4K يبلغ عرضها 4.8 متر بارتفاع 2.7 متر تقريبــاُ، وتحمل 72 وحدة.

440 بوصة بدقة 8K يبلغ عرضها 9.7 متر بارتفاع 5.4 متر تقريبـاً، وتحمل 288 وحدة.

790 بوصة بدقة 16Kيبلغ عرضها 19 متراً بارتفاع 5.4 متر تقريباً، وتحمل 576 وحدة

وبناءً على وحدات مايكروليد الداخلية في تركيب الشاشة وفقاً للتقنية الجديدة يمكن توقع السعر بأن شاشة 220 بوصة سيصل قرابة 720 ألف دولار، بينما سعر الشاشة الضخمة ذات قياس 790 بوصة سيتجاوز الخمسة ملايين دولار !

أما بالنسبة للمواصفات العالية جداً التي توفرها الشاشة فيمكنك تخيل صورة تحبس الأنفاس كما وصفها Mike Fasulo مدير العمليات في شركة سوني، حيث قال أن نسبة التباين في شاشة Crystal LED أكثر من 1:1000,000 ما يعني أعلى دقة إضاءة يمكن الوصول إليها وأقل نسبة إنبعاث للحرارة.

ومن الميزات المهمة التي تتضمنها الشاشة التالي:

دقة HDR مع قوة إضاءة 1000 نت.

تدرج رمادي 8-بت.

إنتاج الألوان بدقة عالية.

تدرج ألوان sRGB غير اعتيادي بدقة تصل 140%.

معدل عرض إطارات عالي (HFR) يصل 120 إطار في الثانية.

زاوية رؤية واضحة واسعة قريبة من 180 درجة.

عرض ثلاثي الأبعاد.

مساحة سوداء تغطي 99% من السطح للوصول لأعلى مستوى ممكن من التباين والدقة.

لا توفر معدل جانبي معياري.

فعلاً شاشة Crystal LED بمواصفات خيالية وخصوصاً أنها تدعم دقة 16K في وقت تتوفر فيه العروضات والفيديوهات بدقة 8K بنطاق محدود، حتى أن الشاشات والأجهزة الداعمة لدقة 8K لا تزال في بداياتها أيضاً، خطوة استباقية من سوني وقفزة للمستقبل لكن التكلفة باهظة فعلاً.

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المصدر

سوني

التدوينة شاشة Crystal LED من سوني تدعم دقة 16K وقد يصل سعرها لملايين الدولارات ظهرت أولاً على عالم التقنية.