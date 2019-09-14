نظرة سريعة: بنك طاقة بحجم بطاقة إئتمان وآخر يستطيع الشحن سلكيا ولاسلكيا في نفس الوقت

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بنك طاقة Zendure SuperMini © Tech World قدمت بواسطة QiStone 2 تعرف على بنك طاقة Zendure SuperMini الصغير جدًا، وكذلك بنك الطاقة QiStone 2 الذي يشحن سلكيا ولاسليكا. بنك طاقة Zendure SuperMini: تقدم شركة Zendure مجموعة كبيرة من ملحقات الهواتف المحمولة وحلول الشحن المتنوعة للهواتف والاجهزة اللوحية والتي قمنا بتجربة بعضها هنا سابقاً. تطلق الشركة خلال عدة أيام من الآن أحدث منتجاتها في فئة بنوك الطاقة المحمولة تحت اسم SuperMini.

يمتاز المنتج الجديد بصفة أساسية بحجمه متناهي الصغر والذي لا يتجاوز حجم بطاقة ائتمان من حيث الأبعاد، وان كان أكثر سمكاً بدرجة ملحوظة. يبقى هذا المنتج بكل تأكيد واحداً من أصغر بنوك الطاقة بسعة 10,000 ميللي أمبير التي رأيناها مؤخراً.

استخدمت الشركة مرة أخرى الألومنيوم في صناعة بنك طاقة SuperMini، والميزة الاضافية هنا هي أنه يحتوي على منفذين USB A وآخر USB C ويمكن استخدام أياً من المنفذين في شحن هاتفك أو جهازك اللوحي، ولكن بنك الطاقة نفسه يتم ضحنه فقط من خلال منفذ الUSB C والذي يعمل في كلا الاتجاهين.

اجمالي الطاقة التي يمكن لهذا المنتج تزويدها هي 18 واط وهي كافية لشحن جميع الهواتف الحديثة وأجهزة الآي باد ولكنها غير كافية للحاسبات المحمولة التي تستخدم المنفذ نفسه، وهو أمر كنت أتمنى أن أراه في هذا المنتج الصغير.

يتوافر SuperMini حاليا للحجز المسبق من خلال حملة للتمويل الجماعي بسعر 69 دولار أمريكي، على أن يتوافر للبيع المباشر الشهر المقبل بسعر طرح رسمي 80 دولار أمريكي. بنك طاقة QiStone 2: يقدم هذا المنتج بنك طاقة متنقل بسعة 8,000 ميللي أمبير يدعم الشحن اللاسلكي من خلال تقنية Qi بالاضافة إلى منفذي شحن USB A و USB C ويتم شحن البطارية الداخلية نفسها من خلال هذا المنفذ الأخير.

أعجبني في هذا المنتج، بالرغم من كونه ينتمي لشركة ليست مشهورة، إلا انه يقدم خاصية عملية وهي امكانية شحن هاتفين في الوقت نفسه بحيث يتم شحن هاتف لاسلكيا والآخر من خلال توصيله بمنفذ الشحن.

الخامات المستخدمة ليست الأفضل من حيث الجودة، ولكن المنتج يغطيه من الخارج خامة مخملية قريبة لملمس الأقمشة مناسبة لشحن الهاتف لاسلكيا دون أن ينزلق عن الوحدة.

يتوافر qiStone 2 للبيع بسعر 78 دولار أمريكي. التدوينة نظرة سريعة: بنك طاقة بحجم بطاقة إئتمان وآخر يستطيع الشحن سلكيا ولاسلكيا في نفس الوقت ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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