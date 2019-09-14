ميليشيا الحوثي الإرهابية تتبنى هجوم أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية تبنت الميليشات الحوثية الإرهابية الهجوم بطائرات مسيرة ضد منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو، محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وفي السياق، أعلنت التليفزيون السعودي، عن الجهات المعنية، أن صادرات النفط مستمرة إلى الخارج، بعد حادث التفجير الذي لحق منشأتين نفطيتين.

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