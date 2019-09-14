البلطان: جزائري يستغل بلعمري ويؤثر على تركيزه مع الشباب

صحيفة الخليج الالكترونية كشف خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن هناك شخصًا يدعي أنه وكيل اللاعب جمال بلعمري يستغل المدافع الجزائري ويؤثر على استقرار وتركيز بلعمري مع الفريق.

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