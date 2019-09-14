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علماء بريطانيون ينجحون في التوصل لعلاج جديد يمنع سقوط شعر مرضى السرطان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

علماء بريطانيون ينجحون في التوصل لعلاج جديد يمنع سقوط شعر مرضى السرطان

كتب

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن علماء جامعة مانشستر اكتشفوا كيفية حماية بصيلات الشعر أثناء العلاج الكيميائي مما يمنح الأمل للملايين الذين يعانون من هذه الآثار المزعجة.

 

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ووجد العلماء أن العقاقير الكيماوية التي تسمى "تاكسان" والتي تستخدم عادة لعلاج سرطاني الثدي والرئة تعد السبب الرئيسي في تدمير الشعر. 

 

وأكدوا أن العلاجات المعروفة باسم مثبطات "سي دي كي ٤/٦" لا تضر بصيلات الشعر بنفس الطريقة، ويمكن استخدامها مؤقتا لوقف انقسام الخلايا دون تحفيز تأثيرات سامة إضافية على بصيلات الشعر.

 

ويأمل فريق العلماء في أن يساعد عملهم على تمهيد الطريق لظهور الكريمات والأدوية الأخرى التي تستخدم لفروة الرأس لإيقاف انقسام الخلايا في بصيلات شعر فروة الرأس لدى المرضى الذين يعانون من آثار العلاج الكيميائي.

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