تونس تدخل الصمت الانتخابي

وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، قرر مرشحان رئاسيان، الانسحاب من سباق الانتخابات بهدف عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.
المرشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي، دعا للتصويت لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية".
الزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية.
ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، يوم الأحد، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحا، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح.
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