وفاة 5 مصابين بالكوليرا في السودان

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت الوزارة في بيان أن الإصابات بلغت 67 إصابة منها 18 إصابة بغرف العزل لا تزال تتلقى العلاج. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان. وكانت وزارة الصحة السودانية قد ذكرت في بيان سابق أن فرقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الازرق بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء. وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.

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