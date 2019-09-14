لأول مرة منذ 2014... رئيس إريتريا يصل السودان

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وكان في استقبال الرئيس الإريتري بمطار الخرطوم الدولي، عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد من الوزراء.
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وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
وفي أعقاب الثورة السودانية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، زار وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح الخرطوم في أول زيارة دبلوماسية بعد قطيعة وتوتر في العلاقات بين البلدين استمر نحو 18 شهرا.
وكرر وزير الخارجية الإريتري الزيارة للخرطوم في 24 مايو/أيار على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إريتريا تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.
وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين.
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