توقيف ضابط بالجيش اللبناني بسبب مرافقته العميل "الفاخوري"

وبحسب موقع "العهد" اللبناني أوقف الأمن العام اللبناني القائد السابق في جيش لبنان الجنوبي ومسؤول سجن الخيام، عامر إلياس الفاخوري، منذ عدة أيام في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
وبعد ادعاء النيابة العامة العسكرية اللبنانية على عامر الفاخوري بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبّب بقتل لبنانيين.
تسلمت صباح اليوم الجمعة، قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملف الموقوف القائد السّابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد المدعو عامر الياس الفاخوري.
كما أفادت معلومات لبنانية أن هناك محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلا إسرائيليا من قبل نافذين في الدولة اللبنانية.
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