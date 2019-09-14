إبطال مفعول 5 عبوات ناسفة في مدينة الرمادي العراقية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إنه تم إبطال مفعول 5 عبوات ناسفة، في مدينة الرمادي، الواقعة على بعد 90 كيلو مترا غرب العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، عن المصدر، قوله، إن قوة مكافحة المتفجرات أبطلت وأزالت 5 عبوات ناسفة في منطقة السجارية بمدينة الرمادي، دون وقوع أية إصابات تذكر.

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في ناحية الشورة التابعة لناحية حمام العليل والتي تبعد 45 كيلو متر جنوب الموصل.