انتهت قضية رفعتها فيس بوك على شركة من نيوزيلندا كانت مسؤولة عن بيع الإعجابات الوهمية حيث أجرت تسوية معها.
كانت فيس بوك قد رفعت القضية في ابريل الماضي ضد شركة Social Media Series Limited واتهمتها بمسؤوليتها عن ملايين الإعجابات الوهمية التي تضعها بوتات برمجية وذلك على فيس بوك وانستغرام.
ووجهت فيس بوك تهم الاحتيال الحاسوبي وإساءة استخدام الأنظمة الحاسوبية للشركة، ولم يكشف عن تفاصيل تسوية القضية ولا الشروط المالية لها والقيود الأخرى التي قد تفرضها فيس بوك حتى لا تتكرر مثل هكذا حوادث.
وتعاني فيس بوك منذ سنوات من هذه القضية، وفي العام الجاري رفعت عدة دعاوى قضائية حول شركات تبيع بوتات برمجية أو تؤجرها حسب الاستخدام وكذلك برمجيات جمع البيانات ومزارع الإعجابات وذلك لاتباع سلوكيات غير سليمة على الشبكة الاجتماعية.
ومنذ قضية كامبردج أنالاتيكا تواجه فيس بوك انتقادات كثيرة حول السماح للشركات الخارجية بجمع البيانات عن المستخدمين دون علمهم.
التدوينة فيس بوك تتوصل إلى تسوية مع شركة بيع إعجابات وهمية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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