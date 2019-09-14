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السعودية تؤكد مجددا موقفها الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودى، للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نائب وزير الدفاع السعودى شدد أيضا خلال لقائه فى الرياض، مع الرئيس عبدربه منصور، على أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مجددا موقف المملكة الدائم فى دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب الميلشيات الحوثية، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

كما أشاد نائب وزير الدفاع بحرص الرئيس اليمنى على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

 

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