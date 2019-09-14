صحيفة أمريكية: ترامب وصف السيسي بـ"ديكتاتوري المفضل"

واشنطن / الخليج 365

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"ديكتاتوري المفضل"، قبيل لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا أغسطس/آب الماضي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن شهود عيان، إن "ترامب كان واقفا وسط عدد من المسؤولين الأمريكيين والمصريين، ونادى بينهم بصوت عالٍ قائلا: "أين ديكتاتوري المفضل؟"، في إشارة إلى الرئيس المصري.

ولفتت إلى أن عدة أشخاص سمعوا سؤال ترامب بشكل جيد.

ونقلت الصحيفة عن الشهود إنهم اعتقدوا أن ترامب طرح ذلك السؤال مازحا، لكنه قوبل بصمت مطبق من جانب الحضور.

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وبيّنت أنه لم يتضح ما إذا كان الرئيس المصري بين الحضور، أو أنه سمع ذلك السؤال.

وأضافت أن "10 مسؤولين أمريكيين و3 مصريين، كانوا حاضرين قبيل اجتماع السيسي وترامب في فندق أوتيل دو بالايس، بمدينة بيارتيس الفرنسية".

وأوضحت أن من بين الحضور "مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل".

كان ترامب التقى السيسي، على هامش قمة مجموعة السبع في 26 أغسطس الماضي، وبحثا عددا من الملفات بينها العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.