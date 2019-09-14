انسحاب مرشح "مشروع تونس" للانتخابات الرئاسية لفائدة الزبيدي

تونس/ عادل الثابتي/الخليج 365

أعلن حزب مشروع تونس ( ليبرالي 15 نائبا) ، مساء الجمعة ، انسحاب مرشحه للانتخابات الرئاسية محسن مرزوق لفائدة المرشح المستقل، وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي.

جاء ذلك في بيان مقتضب لحركة مشروع تونس أطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقال البيان إن " لقاء جمع عبد الكريم الزبيدي ومحسن مرزوق، الجمعة، وقع في إطاره الحديث عن ضرورة توحيد جهود كافة القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية."

وأضاف البيان أن محسن مرزوق "أعلم المرشح عبد الكريم الزبيدي بتنازله لفائدته خدمة للمصلحة الوطنية وتجنبا لوقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف التي تهدد وحدة الدولة واستمراريتها".

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وفي تصريح مقتضب للأناضول، في وقت سابق الجمعة، قال حسونة الناصفي، الأمين العام لحركة "مشروع تونس" (ليبرالي/ 15 نائبا من أصل 217)، إن "المكتب السياسي للحزب مجتمع حاليا بالعاصمة تونس لاتخاذ القرار" بهذا الشأن.

ومفضلا عدم تقديم أي تفاصيل إضافية، اكتفى الناصفي، بالإشارة إلى أن "القرار بانسحاب محسن مرزوق من عدمه سيصدر في وقت لاحق الجمعة".

يذكر أن مرشح حركة الوطن الجديد، سليم الرياحي، أعلن هو الآخر مساء الجمعة انسحابه لفائدة المرشح عبد الكريم الزبيدي

وقدم وزير الدفاع، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد، مستقلا، إلا أنه يحظى بدعم حزب نداء تونس (ليبرالي/ 26 نائبا) وحزب "آفاق تونس" (ليبرالي).

ويتنافس الأحد 26 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.