مورو يدعو التونسيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية‎ بكثافة

تونس/ هشام بن أحمد / الخليج 365

دعا مرشح حركة النهضة التونسية للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو التونسيين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي والتوافد على مكاتب الاقتراع بكثافة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يروه الأجدر لرئاسة الجمهورية.

وقال مورو خلال اجتماع شعبي عقد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مساء الجمعة، في إختتام الحملة الانتخابية الرئاسية " التونسيون مطالبون بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وندعوهم لعدم التفريط في حقهم وواجبهم الانتخابي لاختيار المرشح الأصلح في نظرهم الذي يحمي حقوفهم ويحفظ كرامتهم حتى يحقق الشعب وجوده ككيان قائم الذات".

وبيّن مورو أنه بالرغم الجهود المبذولة منذ الثورة من أجل تركيز أسس الديمقراطية وصياغة الدستور إلا أنه لا تزال هناك مهام موكولة على عاتق من سينتخبهم الشعب، مشيرا إلى أنه سيعمل على حل لمسألة العدالة الانتقالية والبت في ملفات ضحايا النظام السابق (الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي).

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وعبّر مورو عن رفضه لقانون المساواة في الميراث بين الجنسين مشيرا إلى أنه "قانون يهدف لتقسيم الشعب التونسي".

وفي ذات السياق، دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التونسيين في كلمة له خلال ذات الاجتماع إلى التصويت إلى المرشح الذي يستأمنونه على حماية ثورتهم مشيرا إلى أن مورو "من الرموز الثورية الأكثر حظا من غيره للمنافسة على منصب الرئاسة".

وتابع الغنوشي "النهضة كانت عرضة لقصف متتالي لكنها صمدت وذلك بفضل تمسكها بالإسلام المعتدل ورفضها العنف والإقصاء وتصديها لمحاولات تقسيم الشعب التونسي من خلال معارضتها لقانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس ستجرى الأحد، ويتنافس فيها 26 مرشحا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.