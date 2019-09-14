هادي يبحث مع نائب وزير الدفاع السعودي القضايا المشتركة

اليمن / الخليج 365

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، "جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، السبت، بأن اللقاء الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، كان بحضور نائب الرئيس علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك.

وقال هادي في اللقاء إن "السعودية جسدت أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك، وما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني".

وأشار إلى "التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني، ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره".

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من جانبه، جدد خالد بن سلمان موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس هادي، "وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وأشاد المسؤول السعودي بحكمة الرئيس هادي، وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات.

وشدد على أن "أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والخليج"، بحسب المصدر.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.