الجماهير الرياضية في عسير تشيد بجاهزية ملعب المحالة

ابها

بدا استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة مختلفاً؛ ولائقاً بالرياضة في منطقة عسير؛ بعد مشاريع التجديد والتطوير التي شهدها الأستاد الرياضي بكافة مرافقة خلال الأيام الماضية.

وقد أبدت الجماهير الرياضية التي حضرت لقاء فريقي ضمك والإتحاد على ملعب المحالة مساء اليوم؛ اعجابها بما رأته من تغيير ملفت في أرضيات الملعب والإضاءات والمدرجات وغيرها من مرافق الملعب الداخلية؛ إضافة إلى التنظيم الرائع الذي شهدته مواقف الجماهير الخارجية للأستاد.

يذكر أن مشروع تطوير استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة قد تم إنجاز المرحلة الأولى منه في وقتٍ وجيز والتي شملت زراعة أرضية الملعب الرئيسي والملاعب الرديفة؛ والمدرجات والإضاءة والمواقف الخارجية؛ فيما سيتم استكمال باقي أجزاء الملعب ومرافقه في المرحلة الثانية بإذن الله.