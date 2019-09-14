غازات البطن من أبرز المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي.. الأسباب

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ترجع غازات البطن إلى أسباب مختلفة منها مشكلات عسر الهضم والقولون، وفيما يلي نتعرف على أبرز أسباب غازات البطن وأعراضها، وطرق التخلص منها.



أسباب غازات البطن

عادة تنتج الغازات في المعدة نتيجة ابتلاع الهواء عند تناول الأطعمة والمشروبات.

تحدث غازات البطن نتيجة تخمر المواد الكربوهيدراتية التي لم يتم هضمها.

توجد أنواع من الأطعمة التي تتسبب في حدوث الغازات، ومنها الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة، لكنها لا تُحدث الغازات إلا عند الإفراط في تناولها.

عادات الطعام السيئة مثل الأكل بشكل سريع، ومضغ العلكة بشكل مستمر، وتناول المشروبات الغازية التي تساعد على زيادة الهواء داخل المعدة من أهم أسباب غازات البطن المستمرة.

غازات البطن قد تكون بسبب الإصابة بأمراض الأمعاء المزمنة، ومنها التهاب القولون التقرحي ومرض انسداد الأمعاء.

زيادة نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة يؤدي إلى الإصابة بالغازات مع الفقدان في الوزن.

التغير في هرمونات الجسم لدى النساء خاصة في فترة ما قبل الحيض.

تناول بعض أنواع الأدوية التي تتسبب في غازات البطن.

أعراض غازات البطن

التجشؤ.

الشعور بالألم والتقلصات في البطن.

الانتفاخ في منطقة البطن بشكل ملحوظ.

الشعور بالألم والامتلاء والضغط على البطن.

أعراض غازات البطن

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طرق التخلص من غازات البطن:

1. تغيير العادات اليومية:

يجب تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، وهذا مهم لحركة الطعام في القولون، وهذا حتى يتم الهضم بشكل جيد، ما يقي من التعرض لغازات البطن.

من المهم التقليل من تناول المشروبات الغازية التي تزيد من تراكم الغازات بالبطن.

التقليل من مضغ العلكة.

على المدخنين المصابين بالغازات الابتعاد عن التدخين، حيث إنه يتسبب في استنشاق كمية كبيرة من الهواء، ما يتسبب في حدوث الغازات.

تعد ممارسة الرياضة من الطرق الهامة التي تساعد على جعل الأمعاء تتحرك بصور طبيعية، ما يقلل من التعرض للغازات.

مضغ الطعام بشكل جيد يساعد على التقليل من ابتلاع الهواء، ما يحمي من الانتفاخ وحدوث الغازات.

2. أعشاب للتخلص من غازات البطن

الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر للتخلص من غازات البطن

يعد الشاي الأخضر من الأعشاب الهامة التي تساعد على التخلص من غازات البطن بسرعة، حيث إنه يحمي من التعرض للإمساك، بالإضافة إلى أنه يساعد على علاج الانتفاخ.

الكراوية:

الكراوية للتخلص من غازات البطن

الكراوية تساعد على تهدئة الأنسجة العضلية بالجهاز الهضمي، كما أنها تستخدم لعلاج غازات البطن للكبار والصغار، ويمكنك تناول كوب من الكراوية مرتين في اليوم حتى يتم التخلص من الغازات.

النعناع:

النعناع للتخلص من غازات البطن

النعناع من أكثر الأعشاب التي تساعد على علاج الغازات بشكل فعال، بالإضافة إلى أنه يساعد على القضاء على التقلصات والألم المصاحب للغازات، ويمكنك تناول كوب من النعناع الدافئ بعد وجبات الطعام.

اليانسون:

اليانسون للتخلص من غازات البطن

يعد اليانسون من مضادات التقلصات، حيث إنه مميز لاسترخاء الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه يسهم في التخلص من الغازات المتراكمة بالمعدة، ويمكنك تناول مغلي اليانسون المحلى بعسل النحل للتخلص من غازات البطن.