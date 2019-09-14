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© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
وأضاف قنونو: "تعتبر هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع، التي يستهدف سلاح الجو قوة أجنبية بعد استهداف غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت بقصر بن غشير، يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى مصرع سبعة من المرتزقة".
وذكر قنونو، أن القوات التي ينتمي إليها "بسطت سيطرتها على مواقع جديدة في محيط طرابلس، وعززت من تمركزها، تنفيذا للخطة المرسومة من غرفة العمليات لعملية بركان الغضب".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن "قوات الجيش تصدت لمحاولة للهجوم على قاعدة الجفرة وسط الصحراء، مؤكدا أن "الهجوم خططت له أنقرة ومولته الدوحة"، وذلك حسب موقع "ليبيا 218". وأكد المسماري، في بيان تلاه "انتصار الجيش الليبي على المليشيات الإرهابية، التي حاولت القيام بهجوم "بري وجوي" على قاعدة الجفرة".
وكان الجيش الليبي، أعلن مساء أمس الجمعة، مقتل ثلاثة عسكريين بينهم قياديين في قصف بطائرة مسيرة نفذتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، جنوب شرق طرابلس.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الضربة استهدفت عربة تحكم في مدينة ترهونة، التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من طرابلس، وتمثل أحد المواقع المتحالفة مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موضحا أن "القتلى هم آمر اللواء التاسع وقائد ميداني في اللواء برتبة نقيب إضافة إلى جندي أخ للنقيب".
وتشهد ليبيا اشتباكات متواصلة منذ فترة بين قوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والجيش الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، والتي أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح من الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر "دولة إقليمية معتدية"... قوات الوفاق تدمر غرفة عمليات الجيش الليبي الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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