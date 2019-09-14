هجوم بوساطة طائرات مسيّرة على منشأتين لأرامكو في السعودية









اسماء السيد - الرياض: استهدف هجوم بوساطة طائرات مسيّرة السبت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية العملاقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الداخلية.

نقلت الوكالة عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية قوله "عند الساعة الرابعة (01:00 ت غ) من صباح اليوم السبت (...) باشرت فرق الأمن الصناعي في شركة أرامكو (بإخماد) حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، مشيرةً إلى "السيطرة على الحريقين، والحدّ من انتشارهما".

أضاف المتحدث إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الهجوم الذي وقع في شرق المملكة، إلا أنه لم يحدّد مصدر الطائرات المسيّرة.

وفي الشهر الماضي، تسبب هجوم تبنّاه الحوثيون في اليمن بحريق في منشأة للغاز تابعة لأرامكو في حقل الشيبة في جنوب شرق المملكة. وأكدت الشركة أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات.

Advertisements

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون صواريخ عبر الحدود، وشنّوا هجمات بوساطة طائرات مسيّرة، مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك ردّ على غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ويشن التحالف حملة عسكرية جوية في اليمن ضد الحوثيين ودعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا.

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن هجوم السبت.

تصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو مع وقوع سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط وإسقاط إيران طائرة بدون طيار أميركية.

وفي يونيو، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اللحظة الأخيرة ضربة جوية على إيران ردًا على إسقاطها الطائرة.

واتّهمت الولايات المتّحدة والسعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات على ناقلات النفط رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأميركية عليها.

