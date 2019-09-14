طقس الخليج ..ارتفاع فى درجات الحرارة والكويت 45 درجة مئوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحرارةالإمارات 41 درجة مئوية
يكون الطقس رطبا مع تشكل ضباب على مناطق متفرقة خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمانالسعودية 42 درجة مئوية
طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .كما تكون الرياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة تبوك الجوف والحدود الشماليةالكويت 45 درجة مئوية
نهارًا حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة ، وليلًا حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة
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