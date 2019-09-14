شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى اللومى تنفى انسحابها من سباق الانتخابات الرئاسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نفت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، انسحابها من السباق الرئاسي المزمع إجراؤه الأحد المقبل.
وقالت الناطقة باسم اللومي ،سونيا برنسي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إجابة عن سؤال حول صحة انسحابها لصالح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي "غير صحيح.. لم ولن تنسحب من السباق".
كانت وسائل إعلام نقلت أنباء عن انسحاب اللومي لصالح الزبيدي اليوم الجمعة، بعد تأكيد انسحاب زعيم حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق من السباق لصالح الزبيدي.
في غضون ذلك، اختتم المرشحون للانتخابات الرئاسية التونسية حملاتهم الانتخابية مساء اليوم الجمعة استعدادا لبدء سريان الصمت الانتخابي منتصف الليلة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية التونسية تجرى بعد غد الأحد ال15 من سبتمبر بمشاركة 26 مترشحا، بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد.
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