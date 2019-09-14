شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يرأس وفد بلاده بمؤتمر المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، امس الجمعة، زيارة رسمية إلى واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو. وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الرئيس الغزواني سيرأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المتعلقة بمكافحة الإرهاب المقرر أن تستضيفها واغادوغو.

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