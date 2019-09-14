وقال آل الشيخ في تغردية عبر حسابه بموقع "تويتر": حسابات مغرضة وكذب واشاعات ... الحمدالله أمن وأمان ... البقيق بخير !". وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت. وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على حريق معمل شركة أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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