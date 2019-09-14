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اليمن والاتحاد الأوروبى يبحثان العلاقات الثنائية وجهود السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 بحث رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى، اليوم الجمعة، مع نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي بيدرو سيرانو، العلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السفير استعرض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة فيما يتعلق بعملية السلام وتطبيق اتفاقية ستوكهولم كخطوة أساسية لبناء الثقة وإحلال السلام، وسط استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها الالتزام بما وقعت عليه.

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وقال السفير اليمني " إن الحكومة تعمل مع الأشقاء في المملكة العربية على استعادة الأوضاع والاستقرار في عدن".

 

من جانبه، أكد نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد لجهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وكذلك دعم أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

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