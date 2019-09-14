آبل تفتح باب الشراء لهواتفها الجديدة "iPhone 11 Series" 

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أصبحت هواتف شركة آبل الثلاثة الجديدة كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max متاحة الآن للطلب المسبق في الدفعة الأولى من البلدان التي تقرر وصول هذه الهواتف الثلاثة إليها أولاً.



وستبدأ شركة آبل بشحن الطلبات المسبقة على هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة في اليوم 20 من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعني بعد أسبوع تقريبًا من الآن، وهو نفسه اليوم الذي ستصبح فيه هواتف iPhone 11 Series الجديدة متاحة للطلب المسبق في الدفعة الثانية من البلدان.

على عكس العام الماضي، عندما إستغرق الهاتف iPhone XR كامل وقته ليصل إلى السوق في أواخر شهر أكتوبر، فقد قررت شركة آبل هذا العام إطلاق جميع هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة دفعة واحدة، بما في ذلك خليفة iPhone XR الذي يحمل إسم iPhone 11. وفي حين لم تتغير أسعار iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max في الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك بعض الزيادات في الأسعار في الأسواق الأخرى.