بسبب السرطان..أوروبا والولايات المتحدة تراجعان سلامة أدوية للحموضة

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا، أمس الجمعة، عن تراجع سلامة عقار "رانيتيدين" الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري زانتاك بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسبب السرطان في بعض نسخ الدواء.

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وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها اكتشفت الشوائب التي يطلق عليها اسم إن-نيتروسوديميثيلامين في بعض العقاقير التي توجد بها مادة رانيتيدين.

وقالت الإدارة الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية إنهما ستراجعان سلامة العقار، لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله.

كانت صيدلية فاليشور، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين.