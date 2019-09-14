الإعلام الحربي لحفتر يعلن مقتل ثلاثة قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان، اليوم السبت: "بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة شهداء القوات المسلحة. العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة. النقيب محسن الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة. الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة".

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وفي وقت سابق، قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش خلال تصريح صحفي سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت أمس الجمعة اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز الجيش الليبي.

يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.