الإعلام الحربي لحفتر يعلن مقتل ثلاثة قادة عسكريين بارزين جنوب طرابلس

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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان، اليوم السبت: "بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة شهداء القوات المسلحة. العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة. النقيب محسن الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة. الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المساندة للقوات المسلحة".
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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