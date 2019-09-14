شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: استشهاد أبرز ثلاثة قادة ميدانيين إثر استهدافهم بطيران تركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي استشهاد أبرز ثلاثة قادة ميدانيين فى صفوف قوات اللواء التاسع مشاة المنحدر عن مدينة ترهونة.
ونعى مكتب إعلام الجيش الليبي القادة الميدانيين، وهم العقيد عبدالوهاب المقري قائد اللواء التاسع ترهونة، والنقيب محسن الكاني، القوة المُساندة للقوات المُسلحة الليبية، الجندي عبدالعظيم الكاني ، القوة المُساندة للقوات المُسلحة الليبية.
وأشارت القيادة العامة للجيش الليبي إلى أن الشهداء ارتقوا إثر قصف طيران تركي مُسيّر جنوب العاصمة طرابلس
الجيش الليبي, اخبار ليبيا، القياده العامه للجيش الليبي، استشهاد اللواء مقرى
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: استشهاد أبرز ثلاثة قادة ميدانيين إثر استهدافهم بطيران تركى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.