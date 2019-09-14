أردوغان: تركيا تواصل دعمها للنازحين من إدلب والغرب لايهتم

إسطنبول/ الخليج 365

الرئيس التركي قال:

- القمة الثلاثية المقررة الإثنين المقبل حول سوريا ستركز على إنهاء موجات النزوح، وتنفيذ وقف إطلاق النار.

- جميع الدول تنظر للمنطقة الآمنة بشكل إيجابي، فهي ستمكن من عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.

- يجب على الغرب أن يعرف أن منظمة "ب ي د/ي ب ك" هي ذراع للمنظمة الانفصالية "بي كا كا".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة إن بلاده تواصل تقديم كافة أنواع المساعدات للنازحين السوريين من مدينة إدلب (شمال غرب)، في حين أن الغرب لا يهتم لذلك.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة رويترز، الجمعة، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية بقصر "دولمة بهتشه" في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان "نواصل تقديم كافة أنواع المساعدات للمهجرين عبر إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ومنظمة الهلال الأحمر التركية، في حين أن الغرب لا يهتم لذلك".

وأضاف أن بلاده تستضيف 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري، ولا يمكنها استيعاب المزيد منهم.

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وأشار الرئيس التركي أن القمة الثلاثية المقررة الإثنين المقبل حول سوريا ستركز على إنهاء موجات النزوح، وتنفيذ وقف إطلاق النار، فضلا عن السيطرة على المنظمات الإرهابية بالمنطقة.

ولفت أردوغان إلى أن الغرب ينزعج من التصريحات التركية حيال المهاجرين، قائلا إنهم قد يضطرون لفتح الأبواب إذا لزم الأمر، لأنهم (الأوروبيون) لا يساهمون في حل مشكلة الهجرة.

وأشار إلى احتمالية عقد قمة رباعية حول سوريا بتركيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تشمل أيضا كل من روسيا وألمانيا وفرنسا.

وحول المنطقة الآمنة، قال أردوغان إنه سيبحث ذلك مجددا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن جميع الدول تنظر للمنطقة الآمنة بشكل إيجابي، فهي ستمكن من عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، وهناك سيتم توفير كافة احتياجاتهم.

وشدد أردوغان على أنه يجب على الغرب أن يعرف أن منظمة "ب ي د/ي ب ك" هي ذراع للمنظمة الانفصالية "بي كا كا"، وعلى الرغم من كل الأدلة التي قدمناها لهم إلا أنهم لا يصدقون ويواصلون ارتكاب الأخطاء في التصرف بناء على ماتقوله المنظمات الإرهابية.

وانتقد أردوغان الدعم العسكري الأمريكي للمنظمات الإرهابية، قائلا " تركيا شريك لكم في حلف شمال الأطلسي "ناتو" فكيف تمنحون المنظمات الإرهابية السلاح بالمجان وتمنعوه عنا بالمال، هذا أمر لا يمكن فهمه".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.