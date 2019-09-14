قبــــلة الإســلام

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صحيفة الخليج الإلكترونية
جـعـل الـوطن بـاعياده الـكل يـختال
ويـمشي فـخر والـعــز فـي حـاجبينه
واعـيـادنا دايــم لـهـا الـمـجد مـنزال
لـــيــن الــثــريـا حــلـمـنـا رافـعـيـنـه
عـلـى مـحـبة مـوطـني خـافقي مـال
غـيـم انـهـمرت وسـلت فـي راحـتينه
حــب الـوطـن زرعٍ غـرسته لـلأجيال
يـنـبت عـلـى كــف الـقـصيده آمـينه
هــو قـبـلة الاســلام لـلـمجد مـدهال
كـــلٍ يــشـوف ان عـــزه بـعـز ديـنـه
غـصبٍ عـلى كلْ راس كاذب ودجــال
فـعـيـونـنا كــــل عــمـرنـا حـارسـيـنه
هــذي امـانـه حـمـلها يـتعب اجـبـال
نـشـيـلـهـا بــيــن الــمـتـون الأمــيـنـه
ومن يتعب افشيل الامانه فلا احتــال
قـلـبـه حـمـلـها كـــان تـتـعب يـمـينه
حـنا عـلى درب الـتقى نـلهم ابـطــال
كــــل معتـــدي لحمـــاه تبت يدينه
في عهـــد سلمان الفخر نبني الامــــال
وكــــــلٍ يـــعــده ثـــالــث لــوالـديـنـه
وولـــي عــهـده عــزنـا طـيـب الـفـال
مـحـمــد عـسـى يـارب تـبطي سـنينه
يالله تــعـز الــلـي لـــه الـعـز مـنــــوال
حـامـي حـمـا مـكـه وحـامي الـمدينه
شعر /سميره العتيبي
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