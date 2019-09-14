أكبر بنوك العالم تحتشد في دبي للتشاور بشأن طرح «أرامكو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع عشرات المديرين التنفيذيين لمصارف عالمية من «سيتي جروب» إلى «جيه بي مورغان» في قلب الحي المالي في دبي بدءاً من الخميس الماضي للتشاور والعمل على طرح أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام.

وأوضحت «بلومبيرج» أن مديرين تنفيذيين من «مورغان ستانلي» و«بنك سامبا» حضروا اجتماعاً في فندق «ريتز كارلتون» الملاصق لمركز دبي المالي العالمي للترتيب لاكتتاب أرامكو المزمع. وتم رصد مجموعة من المسؤولين السعوديين من بينهم ممثلون عن صندوق الثروة السيادي السعودي ووزارة المالية السعودية أيضاً.

واختارت «أرامكو» في وقت سابق 9 بنوك لإدارة طرحها العام الأولي وهي «جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا ميريل لينش» و«سيتي جروب» ومجموعة «إتش إس بي سي القابضة» و«كريدي سويس» إضافة إلى اثنين من البنوك الاستثمارية السعودية، وفقاً لأشخاص مطلعين على التفاصيل.

كما عينت «أرامكو» شركتي «لازارد» و«موليس» لتقديم الخدمات الاستشارية بخصوص الطرح.

ومن المتوقع أن يجني الطرح العام الأولي مليارات الدولارات لصالح برنامج التطوير الاقتصادي للملكة، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والتنمية في السعودية. (بلومبيرج)