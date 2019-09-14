شكرا لقرائتكم خبر عن «ميكروفون» في مركز القطارة للفنون بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استضاف مركز القطارة للفنون بالعين أمس الأول البرنامج الحواري «ميكروفون» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتحدثت فيه شيماء الجابري، المدربة في تنمية المهارات الحياتية، عن كيفية تحكم الإنسان بقدراته وتحقيق أحلامه، والتغلب على صعوبات الحياة، وأدار الجلسة الإعلامي والفنان إبراهيم أستادي.
أكدت المدربة حقيقة يجب أن يدركها كل إنسان، وهي أنه لديه قوة كامنة في أعماقه تحتاج منه إلى أن يوقظها من سباتها العميق. وقالت: كن أنت المنبه الوحيد لذاتك لتستفيق، مهما واجهت من تحديات وصعوبات، ومررت بتجارب فاشلة وإحباطات، عليك تحريك وقود رغبتك في النمو والرقي من أجل تغيير نمط حياتك.
كانت هذه تفاصيل خبر «ميكروفون» في مركز القطارة للفنون بالعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.