«ميكروفون» في مركز القطارة للفنون بالعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل

استضاف مركز القطارة للفنون بالعين أمس الأول البرنامج الحواري «ميكروفون» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتحدثت فيه شيماء الجابري، المدربة في تنمية المهارات الحياتية، عن كيفية تحكم الإنسان بقدراته وتحقيق أحلامه، والتغلب على صعوبات الحياة، وأدار الجلسة الإعلامي والفنان إبراهيم أستادي.

أكدت المدربة حقيقة يجب أن يدركها كل إنسان، وهي أنه لديه قوة كامنة في أعماقه تحتاج منه إلى أن يوقظها من سباتها العميق. وقالت: كن أنت المنبه الوحيد لذاتك لتستفيق، مهما واجهت من تحديات وصعوبات، ومررت بتجارب فاشلة وإحباطات، عليك تحريك وقود رغبتك في النمو والرقي من أجل تغيير نمط حياتك.