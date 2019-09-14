الجيش الليبي يدمّر ثكنات الطائرات التركية في مصراتة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه تم إسقاط 3 طائرات تركية مسيّرة كانت تُغير على قاعدة الجفرة وسط ليبيا. وقال في بيان مصور نُشر على صفحة القيادة العامة للجيش الليبي، إن القوات المسلحة أفشلت مخططاً غادراً لضرب القواعد الخلفية للجيش الليبي في منطقة الجفرة العسكرية.

وأضاف المسماري: «قواتنا مستمرة في معركتها لتحرير طرابلس، واستهدفنا تجمعاً إرهابياً مكوناً من 19 آلية في سرت، كان ينوي الاقتراب من الجفرة». وأوضح المتحدث العسكري أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، يسيطر على أجواء المنطقة.

أعلن الجيش شن غارات ليلية على أهداف في مصراتة. وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن سلاح الجو التابع للجيش، قام باستهداف الكلية الجوية في مصراتة التي انطلقت منها ثلاث «طائرات تركية» مسيّرة تم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، بحسب موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» الليبية. وأضافت الشعبة أنه تم تدمير جميع ثكنات الطائرات التركية المسيّرة التي تمت إعادة تشييدها من جديد. وأكدت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركي المسيّر لمطار المدينة، مضيفة أن القيادة العامة للجيش «سبق وأن حذرت من ذلك، ولكن دون جدوى».

من جهة أخرى، قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات حفتر، إن سلاح الجو التابع لها استهدف سيارتين كانتا تحملان صواريخ «جراد» جاهزة للإطلاق «وتم تدميرها بالكامل في مسرح العمليات في غريان، شمالي غربي ليبيا».

على صعيد متصل، أعلن الجيش الليبي أنه كبد الميليشيات في محاور طرابلس، أكثر من 60 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الآليات.

وقال المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، إن محاور الزطارنة ووادي الربيع، وعين زارة، والأحياء البرية، وكوبري المطار، شهدت اشتباكات منذ صباح الجمعة، في محاولة التقدم على نقاط الجيش.

وأضاف في بيان، أن القوات المسلحة الليبية كان لها رد قوي في جميع المحاور على هذه المحاولات. وأوضح أن اللواء 73 مشاة، رد سريعاً بقذائف الهاون على الميليشيات المهاجمة للقوات المسلحة، ما أسفر عن عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجع الميليشيات. كما استهدفت سرية تابعة للواء 73 مشاة، قاعدة للميليشيات ودمرت آليتين تحملان سلاحاً من عيار 30 مللي، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة للميليشيات في محور وادي الربيع.

وأفاد بيان لاحق لغرفة عمليات الكرامة بهروب ميليشيات الزاوية وشورى بنغازي والمرتزقة الأجانب إلى غريان (90 كيلومتراً غرب طرابلس) بعد ترك جثثهم وآلياتهم في محور غوط الريح.

وكان العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، أكد الخميس، أن مقاتلات سلاحه الجوي استهدفت مواقع الميليشيات في منطقة سيدي فرحات بالعزيزية شرقي طرابلس ودمرتها. وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي شهد نشاطاً واضحاً وأصاب أهدافاً ثابتة ومتحركة إصابات مركزة ودقيقة على طول خط النار مع الميليشيات. وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ الأربعاء، ضربات «موجعة» للميليشيات التي حاولت التقدم إلى منطقة العربان وكبدها خسائر كبيرة. (وكالات)