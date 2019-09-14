مذاق خاص للتنوير في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

«تيارات الأدب الصيني الحديث» كتاب في ثمانية أبواب يستعرض مختلف التيارات الأدبية الصينية الحديثة، وقد عكف على إعداده عدد من أساتذة الجامعة المتخصصين، وترجمته إلى العربية نجاح عبد اللطيف، وفي الباب الأول نتعرف إلى التنوير الذي تأثر فيه الصينيون بالغرب، وإن كانت الكلمة نفسها لها أصول في الكتب الصينية القديمة، ويتناول هذا الباب التنوير الصيني وكيف تأثر بالغربي واختلف عنه في الوقت نفسه.

في الوقت الذي كان فيه التنوير الأوروبي يسعى إلى التحرر من الدين والكهنوت، وكان الهدف الذي تصدى له التنويريون هو النص العقائدي والكنيسة ورجال الدين، كان التنوير في الصين يهدف في البداية إلى التحرر من التعاليم الإقطاعية، لذلك كان هجوم المفكرين الرواد موجهاً بالأساس إلى التعاليم الكونفوشيوسية والأنظمة العشائرية وعاداتها السيئة، وبالطبع فإن الهدف الأساسي للتنوير هو تحرير الفرد وحريته، لكن اختلاف الظروف جعل مضمون التنوير في الغرب مختلفاً عنه في الصين.

يمكن القول إن «الديكاميرون» لبوكاشيو و«يوميات مجنون» للوشون هي رمز للاختلافات بين التنوير الغربي والتنوير الصيني، ومن يبحث في حركة تنوير الرابع من مايو الصينية لن يمكنه أن يقطع بكل بساطة أن مفكري التنوير في ذلك الوقت لم يفعلوا شيئاً إلا أنهم نسخوا الخطاب الغربي، لقد هاجموا تقاليد الكونفوشيوسية، لأن هذا النوع من النظريات الحامية للأخلاق المتشبثة بجمود بالالتزام بالقديم، وصلت إلى طريق مسدود، والأزمة التي كانت تواجه البلاد آنذاك وتنذر بسقوطها لم تكن لتسمح بالتغطية على العيوب، ولم يكن بالإمكان والحال هكذا إلا لفظ القديم.

يناقش الكتاب مسألة أدب العامية، ويعرض الأسباب وراء الدعوة إلى استبدال اللغة الكلاسيكية باللغة العامية في الكتابة، ويوضح كيف أدى التحول الاجتماعي والثقافي، وما نتج عنه من تدفق في الأفكار الجديدة، إلى أن تصبح لغة الأدب الصيني التقليدي، أي أن اللغة الكلاسيكية عاجزة عن عكس واقع التغيرات الاجتماعية والتاريخية والتعبير عن المحتوى الجديد للأفكار، وصار من الصعب بشكل متزايد تلبية المتطلبات الجديدة للأدب في العصر الجديد، مثل ظهور مفاهيم ومصطلحات جديدة لا سبيل للغة الصينية الكلاسيكية أن تستوعبها.

يستعرض الكتاب مسيرة تطور التيار الأدبي الواقعي الصيني الحديث، وكيف أن الواقعية تتمتع بمكانة عالية على مستوى تاريخ الأدب الصيني الحديث بأكمله، كما أنها تشغل نسبة كبيرة منه مقارنة بسائر التيارات الأدبية، وقد تأثرت تأثراً كبيراً بعد اندلاع الحرب ضد اليابان في عام 1937 ويلقي الكتاب الضوء على الرومانسية الصينية ومراحل تطورها منذ حركة الرابع من مايو والجماعات الرومانسية وفترات الازدهار وانكسار التيار الرومانسي، الذي كان ذا طابع صيني تقليدي، فلم يذهب الكتاب في أعمالهم إلى التعبير عن حالة الاكتئاب والاضطراب لدى مثقفي ذلك العصر، ولا إلى وصف تقلبات المجتمع الكبيرة آنذاك.

يتناول الكتاب التيار اليساري الصيني الذي ظهر مع التطور السريع للحركة الثورية في الصين في النصف الثاني من عشرينات القرن العشرين، وهو التيار الأكثر تأثيراً في تاريخ الأدب الصيني الحديث، في حين أن الحداثة في الأدب هي موضوع الباب السادس من الكتاب، وقد حمل شعلتها كتاب سبق لهم أن درسوا في الخارج وتأثروا بالحداثة هناك، إضافة إلى أن الباب السابع يبدأ بالتيار الأدبي الليبرالي الصيني ويشرح مفهومه الذي يجمله في أنه يشير إلى الأدباء المستقلين والمدارس الأدبية التي ظهرت في تاريخ الأدب المعاصر، والمتأثرة بشكل عميق بالفكر الليبرالي الغربي ومفاهيمه الأدبية.

في الباب الأخير يتناول الكتاب التيار الأدبي القومي والجماهيري أصله ومسيرته، بدءاً من الاتجاه الشعبي في فترة ثورة الرابع من مايو الأدبية، فبالإضافة إلى استخدام الكتاب للشكل الأدبي الجديد الذي عرفوه، استخدموا أيضاً على نطاق واسع مختلف أشكال الأدب الشعبي، لينتجوا أعمالاً أدبية لتحرير الأمة الصينية وإحيائها، ويخلص الكتاب إلى أن هذا التيار صنع تألقاً خاصاً في تاريخ تطوره الوعر فعزز بقوة من تقدم العصر.