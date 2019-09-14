الحوثي يفجر المنازل في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات:

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية جريمة جديدة راح ضحيتها تسعة مدنيين، أمس الجمعة، بقصفها المدفعي لمنطقة آهلة بالسكان في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، في حين استمرت باستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المحافظة. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن الميليشيات قصفت، منازل الأهالي بقذائف المدفعية في منطقة المتينة بمديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة ثلاثة من أسرتين، بينهم نساء وأطفال، فيما استهدف طيران التحالف مواقع الميليشيات شمالي الجوف، في حين استعادت القوات المشتركة مواقع في الضالع.

إلى جانب ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية استهداف مواقع تابعة للقوات المشتركة شرقي مديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية. كما شنت الميليشيات قصفاً عشوائياً على منازل الأهالي في مدينة حيس بقذائف المدفعية الثقيلة، سقطت إحداها على أحد المنازل وأدت إلى إصابة امرأة بجروح في رأسها.

وكانت الميليشيات قد شنت، مساء الخميس، هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة جنوب شرقي التحيتا، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها وكسر الهجوم، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

جولات التصعيد العسكري الحوثي في الحديدة والساحل الغربي تستمر باستهداف مديريتي حيس والتحيتا بصورة خاصة؛ أهم مركزين حضريين ومنطقتين حاكمتين في طرق الإمداد الساحلية والداخلية في جنوب غربي وشرقي الحديدة، عبر التحشيد الدائم للقوات والتعزيزات وتنفيذ هجمات ومحاولات تقدم وتسلل، علاوة على القصف المكثف والعنيف بالمدفعية والقذائف المختلفة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتأتي هذه الانتهاكات والخروق المتصاعدة بعد أيام قليلة على اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على متن السفينة الأممية في عرض البحر، حيث لم تلتزم الميليشيات ببنود اتفاقية استوكهولم وتسعى إلى نسف الجهود الأممية المتضمنة وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة. كما يتزامن التصعيد الحوثي مع إعلان الأمم المتحدة تعيين الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، خلفاً للجنرال مايكل لوليسجارد.

من جهة اخرى، جدد طيران التحالف ، غاراته الجوية على مواقع الميليشيات شمالي محافظة الجوف،واستهدفت مقاتلات التحالف ، مساء الخميس، بعدد من الغارات الجوية، تجمعات للحوثيين في أطراف وداي «خب» و«السليلة». وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

من جانب آخر، أفادت مصادر إعلامية وأخرى عسكرية في محافظة الضالع، بأن القوات المشتركة استعادت ستة مواقع استراتيجية في جبهة حجر، من قبضة ميليشيات الحوثي، في حين تجددت المواجهات غربي مديرية قعطبة. وبحسب المركز الإعلامي لجبهة الضالع، فإن وحدات من القوات المشتركة المرابطة من منطقة حجر شمال غربي المحافظة، نفذت عدة عمليات ناجحة واستعادت خلالها ستة مواقع استراتيجية في محور باجة، إضافة إلى سيطرتها نارياً على قرية دار السيد.

وأشار المركز إلى أن اشتباكات عنيفة دارت، أمس الجمعة، بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في مناطق باب غلق، والقفلة والزبيريات، منوهاً بأن القوات المشتركة تصدت لعملية تسلل باتجاه حبيل الزبيريات التابع لجبهة باب غلق القفلة. ولفت إلى أنه تم إحباط وكسر محاولة تسلل قامت به مجاميع من ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الريبي حيث قُتل جميع المتسللين.