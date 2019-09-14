العنبري: «الشارقة» جاهز لنيل لقب بداية الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

عكست تصريحات مدربي الشارقة وشباب الأهلي احترام كل منهما للفريق المنافس قبل مباراة اليوم، مع التأكيد على صعوبة اللقاء. وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: الشارقة يسعى لتقديم مستوى مشرف في بداية الموسم ونحن جاهزون لخوض اللقاء، وتحقيق اللقب.

وأشار المدرب المواطن إلى أن وجود فريقه ضمن الفرق المنافسة على الألقاب يعطيه حافزاً كبيراً من أجل تقديم مستوى عال، حيث إن جميع اللاعبين لديهم تحفز كبير للقاء، وهم يعرفون قيمة المواجهة وقيمة فريق شباب الأهلي، حيث يكنون لهم كل الاحترام والتقدير.

وفيما يتعلق بغيابات «الملك»، واستعداده للقاء بعد 3 مباريات في كأس الخليج العربي قال: لا توجد غيابات في الفريق، والمشاركة في كأس الخليج العربي منحنا من خلالها الفرصة لجميع للاعبين ونتمنى أن يرتفع مستوى اللاعبين في مباراة السوبر، وثقتي كبيرة بهم بأن يؤدوا مستوى جيداً.

وأشار العنبري الى أنه يتمنى أن يكون فريق الشارقة في المقدمة في جميع البطولات، وهو يسعى لأن يكون «الملك» ضمن فرق الطليعة، ونتمنى أن يكون الموسم الحالي للفريق أفضل من الموسم الماضي، من حيث المنافسة على كل البطولات.

مستويات عالية

وعبر المدرب العنبري عن سعادته بتواجد لاعب الشارقة الجديد ريكاردو جوميز في صفوف «الملك»، مؤكداً أنه قدم مستويات عالية منذ المباراة الأولى له مع الفريق، كما أشاد بجهود جميع اللاعبين.

وتابع مدرب الشارقة: ريكاردو جوميز يعرف جيداً أنه يلعب لفريق بطل ومنذ قدومه وهو يقدم أفضل ما لديه وننتظر منه المزيد بالتأكيد.

وأضاف العنبري: تفكيرنا دائماً أن نكون من ضمن الفرق المنافسة، وبعد حصولنا على لقب الدوري نتطلع لألقاب أخرى.

من جهته، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي أن المواجهة أمام بطل دوري الخليج العربي، ستكون قوية وندية للغاية وتمنى أن تكون ممتعة للجماهير بمختلف أطيافهم من خلال تقديم كرة قدم حقيقية.

وأضاف: الإنجاز دائماً ينسب للاعبين في أرضية الملعب وهم من يبذلون الجهد، ونتمنى أن نكون الأفضل ونفوز باللقاء. وأكد أن «المباراة صعبة على الفريقين ومهمة لكليهما، حيث ان اللقاء يجمع فريقين كبيرين وصلا للتنافس على هذا اللقب بعد تتويجهما بألقاب في الموسم الماضي».

وعن التحضيرات، قال أروابارينا: تحضيراتنا لهذه المباراة سارت بصورة جيدة، وجاهزية الفريق مكتملة، كل اللاعبين المتواجدين مع الفريق رهن إشارة الجهاز الفني، وبالنسبة للدوليين وليد عباس وإسماعيل الحمادي فقد واصلا التدريبات بعد عودتهما من المنتخب وهما جاهزان للقاء. واعتبر أن الفريقين سيقاتلان من أجل التتويج، لكن المهم هو أن يستمتع الجمهور بفن كروي رفيع وأداء مميز من جانب الفريقين، في هذه المباراة من المتوقع أن تؤثر درجة الحرارة العالية في أداء اللاعبين وتشكل عليهم ضغطاً إضافياً وأتمنى أن يتمكن اللاعبون من تجاوز الصعوبات وتقديم أداء مميز.

وتابع المدرب الأرجنتيني: لدي يقين أن فريق الشارقة سيقدم أداء كبيراً، وكذلك شباب الأهلي في بعض لحظات المباراة وذلك بسبب الحرارة، كما ذكرت ولكن الفريق الأكثر تركيزاً سيحقق اللقب.

وعن تأثير الفوز بلقب السوبر على مستوى شباب الأهلي في مسابقة الدوري قال المدرب الأرجنتيني: أعتبر هذه المباراة مثل مباراة كأس الخليج العربي، وفي النهاية الفوز باللقب سيعطي دفعة كبيرة للفريق الفائز.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن الخسارة أمام الشارقة في الموسم الماضي، أصبحت من الماضي، والمباراة في السوبر تختلف كلياً وفي بطولة أخرى.

وعن عدم خسارة شباب الأهلي في الموسم الماضي على استاد آل مكتوم قال المدرب رودلفوا أروابارينا: مازحاً للسائل «امسك الخشب»، لافتاً إلى أن كل المباريات مختلفة عن بعضها.

حكام السوبر

أدار تسعة حكام النسخ ال 11 السابقة لكأس سوبر الخليج العربي، حيث تولى كل من الدولي محمد عبد الله حسن، وعبد الله العاجل، إدارة مباراتين لكل منهما، بينما قاد سبعة حكام مباراة واحدة لكل منهم، وهم: محمد بن عمر علي الشمري، فريد علي المرزوقي، محمد عبد الكريم الزرعوني، علي حمد البدواوي، يعقوب يوسف الحمادي، عادل علي النقبي وسلطان عبد الرزاق المرزوقي.

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كورونادو: مواجهة يتمناها أي لاعب

قال البرازيلي إيجور كورونادو لاعب نادي الشارقة إنه ينتظر خوض مباراة مشوقة أمام شباب الأهلي، وهي مواجهة يتمنى أي لاعب أن يشارك فيها في بداية الدوري، لافتاً إلى ان فوز الشارقة بالدوري أصبح من الماضي وعلينا التفكير في المباراة المقبلة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي.

وأضاف: فريق الشارقة لم يتغير وسيظل بنفس قوته، وسنعمل بكل طاقتنا من أجل تحقيق لقب الدوري في الموسم الجديد أيضاً.

وفي ما يتعلق بكون الشارقة حقق الفوز على شباب الأهلي مرتين، قال: بالنسبة لنتائج العام الماضي فزنا بمباراتين ذهابا وعودة وبذلنا مجهوداً كبيراً من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وفي المباراتين كان شباب الأهلي يلعب بشكل جيد.

وتابع ايجور كورونادو: أداء ومستوى لاعبي الشارقة لم يختلف في الموسم الحالي، وقد حضرنا بشكل جيد خلال المعسكر، وركزنا بكل قوة من أجل تحقيق الفوز بالسوبر.

وأشار لاعب نادي الشارقة إلى أنه بالنسبة لتجديد عقده حتى 2023 فهو أمر ايجابي للاعب وللنادي ويعطيه حافزاً كبيراً. وأكد أنه لا يستطيع أن يعيش بدون تسجيل الأهداف.

لا أشواط إضافية

سيرتدي فريق الشارقة الأبيض كاملاً في مباراة اليوم، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطاقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية دون اللجوء إلى أي أشواط إضافية.

هدافو السوبر

يتشارك ستة لاعبين لقب هداف كأس سوبر الخليج العربي، برصيد هدفين لكل منهم، وهم البرازيلي إيميرسون مع العين في موسم 2009-2010، الجزائري كريم كركار بقميص الإمارات في موسم 2010-2011، البرازيلي هوجو هنريكي مع الوحدة في موسم 2011-2012، النيجيري إيمانويل إيمينيكي بألوان العين في موسم 2015-2016، بالإضافة إلى المغربي مراد باتنا الذي يعتبر اللاعب الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين من البطولة مع نفس الفريق، حيث سجل للوحدة في موسمي 2017-2018 و2018-2019، بينما يظل إبراهيم دياكيه اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس سوبر الخليج العربي مع فريقين مختلفين، حيث أحرز هدفاً بألوان الجزيرة في موسم 2011-2012 وعاد ليزور الشباب بقميص العين الموسم الماضي.