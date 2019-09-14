واشنطن: «حزب الله» يختنق وتنتظره حملة ضغط قصوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، أمس الجمعة، أن الخناق بدأ يضيق على تنظيم حزب الله اللبناني إثر الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على إيران وسلسلة العقوبات التي طالت شخصيات ومجموعات على صلة بالحزب وطهران، مشيراً إلى فرض سلسلة عقوبات جديدة بالتنسيق مع البنك المركزي اللبناني ومؤسسات مالية أخرى محلية ودولية.

وجددت الوزارة تأكيد أن «حزب الله» يعد من أكثر المنظمات الإرهابية خطورةً في العالم، ويؤدي دوراً رئيسياً في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب مواصلة دعم إيران له بالعتاد العسكري والخبرات القتالية والمال، والتي تصل قيمتُها إلى أكثر من 700 مليون دولار سنوياً.

وقال بيلينغسلي، خلال كلمة في ندوة عقدها أمام أتلانتيك كاونسل في واشنطن أمس: إنّ نشاطات «حزب الله» اللبناني، والذي وصفه بأنه، من أكثر المجموعات الإرهابية والإجرامية المنظَّمَة خطورة برعاية إيرانية في العالم، تتلقى سنوياً مساعدات تصل إلى أكثر من 700 مليون دولار سنوياً، معتبراً أنه «انطلاقاً من عمل البيت الأبيض للقضاء على قدرات إيران التمويلية لدعم الإرهاب، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من ألف شخص ومجموعة على صلة ب (حزب الله)، وهم يسهمون في جمع الأموال عبر أساليب إجرامية، وأخرى تنال من حقوق الإنسان».

وتقول معلومات وزارة الخزانة الأمريكية: إن «حزب الله» تمكّن من بناء شبكته العالمية الخاصة من ممّولين وشركات وهمية وعملاء، وجميعهم يسهلون له عمليات شراء الأسلحة والسلع وتزوير العملات، إضافة إلى ضلوعه مباشرة في أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات والبشر. وهي كلها بغطاء أمني وإرهابيّ من إيران.

وأكد بيلينغسلي أنّه «ونتيجة للضغوط التي مارسناها على إيران، بدأ (حزب الله) يشعر بالاختناق، حيث إن كثيرين من مقاتليه حُرموا من رواتبهم، وكثيرين منهم خُفّضت رواتبهم، كما جرى تسريح العديد منهم، إضافة إلى وقف المساعدات المالية لعائلات المقاتلين».

ووفقاً لمعلومات أمريكية، فإن وزارة الخزانة ستواصل تكثيف حملة الضغط القصوى على إيران وعلى شبكة الأعمال العالمية ل «حزب الله»، الذي صار يعاني حالياً «خناقاً» كبيراً جراء صعوبات مالية قاسية يواجهها.

وذكّر بيلينغسلي، أنه «في شهر مارس الماضي، اعترف زعيم الحزب حسن نصرالله بأن حزبه يمرّ بضائقة مالية، داعياً المناصرين إلى جمع التبرعات وإطلاق ما اسماه ب (الجهاد التمويلي)».

ويأتي تصاعد الضغوط على الحزب داخل لبنان وفي دول إفريقية عدة وفي أمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم، في إطار اتجاه الإدارة الأمريكية وبالتنسيق مع البنك المركزي اللبناني ومؤسسات مالية أخرى محلية ودولية، إلى فرض سلسلة جديدة من العقوبات على جماعات الحزب بهدف تعطيل شبكات التمويل والأسلحة غير المشروعة المدعومة من إيران.

وتابع المسؤول الأمريكي أن «المصرف المركزي في لبنان يعاني بسبب تصرفات حزب الله، وحاكم مصرف لبنان يعاني من ضغط كبير نتيجة تصرفات ميليشيات حزب الله»، كاشفاً عن أن «إيران كانت تمول حزب الله عن طريق بنك جمّال ترست» الذي فرضت عليه واشنطن مؤخراً عقوبات. وأكد أن «حزب الله تمكن عبر تحالفات سياسية من فرض نفسه على الحكومة اللبنانية».

من جانب آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمام زواره أمس، أننا سنستخدم كافة الوسائل التي لدينا من أجل إنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجتازه، ولن نسمح بسقوط لبنان، وإن كانت الأزمة صعبة إلا أننا ملزمون بالنجاح في عملية الإنقاذ، في وقت تشرع الحكومة بدءاً من الثلاثاء المقبل بدرس مشروع موازنة 2020 في جلسات متتالية. (وكالات)