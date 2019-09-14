«الميدان» يحكم على الخدمات الحكومية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان

يترقب الشارع الإماراتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، نتائج أسوأ خمسة مراكز خدمة حكومية، وأفضل خمسة، عقب انتهاء المهلة التي منحها سموّه لمسؤولي مراكز خدمة المتعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها.

وكان سموّه وجّه في الأول من يوليو/‏ تموز الماضي، بتقييم خدمات 600 مركز حكومي، في تغريدة نشرها على «تويتر» قال فيها: «وجهنا بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي.. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة... ورسالتي لكافة المسؤولين.. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».

وتعود توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في أعقاب نشر سموّه عبر حسابه على «تويتر»، بتاريخ 21 إبريل/‏ نيسان 2019، صورة وصلت لسموّه من متسوّق سرّي، توضح مستوى الخدمات في بريد الإمارات.

وقال سموه في تغريدته: «وصلتني الصورة عبر متسوّق سرّي لمستوى الخدمات في بريد الإمارات، ليس هذا مستوانا، ولا خدماتنا، ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى».

كما أضاف سموّه أن «مستوى الخدمات في بريد الإمارات ليس مستوانا ولا خدماتنا»، حيث تم إرسال فريق للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزه، وعاد الفريق بتقرير، وضعه سموّه أمام الجميع بكل شفافية، مؤكداً لجميع من في الحكومة، أنه «لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية».

ونشر سموّه صورة للتقرير الذي انتهى إليه عمل الفريق، والذي تضمن خمسة محاور رئيسية، هي الخدمات، وكفاءة الخدمات، وتجربة المتعامل، والقدرة الاستيعابية، وثقافة الخدمة.

وبهذا الإعلان الذي سيتم نشر نتائجه، تشدد القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن مكافأة الأفضل تقابلها معاقبة الأسوأ، تأكيد على أن الشفافية في التعامل مع الجهات الحكومية كافة هي عنوان لتحقيق النجاح الذي بلغته الدولة في جميع خدماتها، حتى باتت تشكل نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، وقدوة لمن يبحث عن التميز في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين.

قاعدة أساسية

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وتشكل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أهمية التزام جميع الجهات الحكومية والاتحادية بأعلى معايير الشفافية والصرامة، انطلاقاً من قاعدة أساسية هي تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة الإنسان، في المجالات كافة، وتحقيق الهدف المنشود دائماً، الذي يؤكد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».

كما يعزز هذا الإعلان، رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الست التي أعلن عنها في 31 أغسطس/‏ آب، عشية العودة إلى سوق العمل في الأول من سبتمبر/‏ أيلول الجاري، والتي أصبحت بمثابة خريطة طريق لهذا العام، حيث قال سموّه فيها: كررنا عشرات المرات للجميع.. بأن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس.. وللأسف تكثر طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل.. ولا يجد بعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم أو حتى الرد على تساؤلاتهم.. أعرف بأن هناك تحديات، ولكن التهرب منها لن يحلها.. المؤسسة التي تخاف مواجهة الناس هي مؤسسة فقدت الثقة بنفسها.. أطلب من الجميع احترام أي متصل بنا عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه وحل مشكلته.. ليس المهم سعة الموارد.. بل سعة القلوب وسعة الأخلاق.

سرعة الإنجاز



ومن شأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة، من خلال مراكز الخدمات الحكومية انطلاقاً من الحرص على توفير أفضل الخدمات للمراجعين، كما تمثل رسالة سموّه لجميع العاملين في مراكز الخدمات الحكومية، بمن فيهم مسؤولو المراكز، بالحرص على توفير الأفضل وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، تأكيداً من سموّه على عدم الرضا بغير المركز الأول عالمياً في تقديم كل الخدمات والمرافق.

وانعكست هذه التوجيهات على الموظفين بمختلف الدوائر والجهات الحكومية بشكل إيجابي، لما فيها من تقدم وعلوّ على جميع الصعد، للوصول إلى الشعار المنشود (نحن لا نرضى إلا بالمركز الأول)، حيث عززت من الاجتهاد والتميز للوصول إلى مستويات عالية في جميع المؤسسات، كما أنها فسحت المجال لأصحاب الخبرة للتفوق والتميز والإبداع لتسريع وتيرة العمل والإنجاز، بما يعكس رؤية الحكومة برفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في المرافق كافة، بكل شفافية ووضوح.