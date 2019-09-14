شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر ناري بين «الملك» و«الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

سيكون استاد آل مكتوم في الثامنة والنصف مساء اليوم على موعد مع لقاء «سوبر» بين بطلين، حين يحتضن «الفيروز الأزرق» الصراع الناري على لقب كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطل كأس الخليج العربي ووصيف الدوري.

المباراة تمثل تحدّياً كبيراً بين فريقين، فقد عرفا حلاوة الفوز بالألقاب الرسمية في الموسم الفائت، وهما يخوضا اللقاء بحثاً عن التتويج باللقب الغالي، الذي قد يكون خير دافع قبل الدخول في حلبة الصراع على لقب دوري الخليج العربي للموسم الجديد.

لكن ماذا عن استعدادات الفريقين؟

في الشارقة، يأمل المدير الفني عبدالعزيز العنبري في الوصول بالفريق «الملكي» إلى منصة تتويج المسابقة للمرة الأولى في تاريخه في زمن الاحتراف.

«الملك» يدخل لقاء اليوم بعدما خاض ثلاث مواجهات في كأس الخليج العربي، خرج بها بانتصار وحيد وكان مدوياً على حساب عجمان بالخمسة، سجل منها مهاجم الرأس الأخضر الجديد ريكاردو جوميز «هاتريك»، كما تألق ريان مينديز والبرازيلي كورونادو بشكل لافت.

لم يشهد «الملك» حركة كبيرة على مستوى الأجانب في «الميركاتو» الصيفي، بعدما حافظ على وجود الثلاثي الذي توهج الموسم الماضي، البرازيلي كورونادو والأوزبكي شوكوروف، ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز.

وفضل بطل الدوري اختيار الرأس الأخضر لاختيار المهاجم الذي يعوض رحيل البرازيلي ويلتون سواريز إلى الوصل، فكان التعاقد مع ريكاردو جوميز هداف بارتيزان الصربي السابق.

أما على مستوى اللاعبين المحليين، فقد تحرك مسؤولو النادي الملكي بجد من أجل تدعيم تشكيلتهم الأساسية، خاصة وأن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة، أبرزها الدفاع عن لقب الدوري والمشاركة القارية إلى جانب المشاركة في بطولتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ونجح «الملك» في التعاقد مع ثلاثي الوحدة محمد عبد الباسط وطارق الخديم وسالم سلطان، كما تعاقد مع محمد خلفان من الفجيرة.

وتتمثل قوة الفريق في وجود الحارس الأمين عادل الحوسني الذي نال جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي، بينما سيتولى شاهين عبد الرحمن قيادة خط الدفاع مع الحسن صالح والظنحاني.

وقد يكون وجود عبد الباسط في وسط الميدان لقيادة محور الوسط ضرورياً، خاصة في ظل صعوبة الزج باللاعب الأوزبكي لمدة 90 دقيقة، بينما سيأمل العنبري أن يظهر ريان منديز بمستواه المعهود حتى يشكل عنصراً فاعلاً في صناعة الخطر.

وسيبقى البرازيلي كورونادو هو الرئة التي يتنفس منها الفريق الأبيض، بعدما برهن الموسم الماضي أنه العنصر القادر على صناعة الفارق في تشكيلة «الأبيض»، في الوقت الذي ستترقب الجماهير المستوى الذي سيظهر عليه ريكاردو أملاً في أن يكون خير خلف لخير سلف بعد رحيل البرازيلي ويلتون إلى زعبيل.

بطل الكأس

أما شباب الأهلي بطل ثنائية كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، فسيبحث عن نيل اللقب الثالث في حقبة مديره الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ويتطلع «الفرسان» إلى تحقيق اللقب الثمين، حتى يكون أفضل دافع للفريق قبل الدخول في صراع مثير على نيل درع مسابقة الدوري.

ويريد شباب الأهلي تقديم كل ما في جعبتهم من أجل انتزاع اللقب واسترداد الكأس التي عرف حلاوة الفوز بها 4 مرات من قبل في عصر الاحتراف.

وأجرى شباب الأهلي تغييرات واسعة على مستوى هوية الرباعي الأجنبي، بعدما كان نشيطاً في «الميركاتو» بضم الثلاثي الجديد المكون من البرازيلي ليوناردو داسيلفا لاعب الوحدة السابق، والسويسري ديفيد مارياني والأرجنتيني- الإيطالي فيديريكو.

وحافظ الفريق «الأحمر والأخضر» على وجود البرازيلي لوفانور في قائمته، في الوقت الذي اقتصرت التعاقدات المحلية على ضم الظهير الأيسر يوسف جابر لاعب بني ياس السابق، إلى جانب ثلاثي برازيلي تم قيدهم في فئة اللاعب المقيم.

وسيكون وليد عباس حجر الأساس في قيادة خط الدفاع مع محمد جابر وعبدالعزيز هيكل، وتتمثل قوة وخطورة الفريق في الشق الهجومي، مع وجود المميز ليوناردو الذي يجيد اختراق دفاع المنافسين وزيارة الشباك، بينما قد يعمد المدرب إلى الزج باللاعب لوفانور في مركز رأس الحربة لو قرر الحفاظ على أحمد خليل كورقة رابحة على الدكة.

وسيأمل عشاق شباب الأهلي أن يظهر السويسري مارياني بصورة القائد الذي يجيد ضبط إيقاع وسط الميدان، مع وجود أكثر من ورقة رابحة لدى المدرب الأرجنتيني في ظل وجود فيديريكو ووليد حسين والجناح إسماعيل الحمادي، وأوراق احتياطية مهمة مثل «بيليه» وأحمد عبدالله، وهما اللاعبان اللذين برزا بشكل لافت في كأس الخليج العربي.

تفوق ملكي

شهد الموسم الماضي إقامة مباراتين بين شباب الأهلي والشارقة، حيث التقى الفريقان ذهاباً في العوير وانتهت المباراة بفوز الملك بهدفين مقابل هدف، في مباراة أضاع خلالها المضيف ركلة جزاء تكفل الحارس الحوسني في صدها.

وسجل ثنائية الشارقة لاعب الرأس الأخضر منديز والبرازيلي كورونادو، بينما حمل هدف شباب الأهلي توقيع الإكوادوري أيوفي.

أما لقاء الإياب في الإمارة الباسمة، فقد جدد «الملك» فوزه على الفرسان بثنائية برازيلية حملت توقيع كل من كورونادو وويلتون سواريز.

حضور مميز لركلات الترجيح

شهد تاريخ مباريات كأس السوبر في زمن الاحتراف، حسم هوية البطل من خلال ركلات الترجيح في 5 مناسبات من أصل 11 مباراة سابقة لعبت في المسابقة.

وكانت المرة الأولى التي تحسم بها كأس السوبر عبر ركلات الترجيح في مباراة العين وشباب الأهلي التي انتهى وقتها بالتعادل 2-2 (قبل أن يفوز العين 5-3).

وحسمت ركلات الترجيح 3 مباريات في 3 مواسم متتالية، ففاز الوحدة باللقب على حساب الجزيرة 6-5 بعد التعادل 2-2 في عام 2011؛ ليعود الجزيرة ويخسر للمرة الثانية أمام العين بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز شباب الأهلي باللقب عام 2013 على حساب العين بعد التعادل السلبي.

وكان لقب 2018 في الموسم الماضي، آخر مباراة في كأس السوبر، تشهد اللجوء إلى ركلات الجزاء، في مباراة فاز بها الوحدة على العين 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وهنا سجل المباريات التي حسمت بركلات الترجيح.

2009: العين- شباب الأهلي: 2-2 (5-3 بركلات الترجيح).

2011: الوحدة- الجزيرة: 2-2 (6-5 بركلات الترجيح).

2012: العين- الجزيرة: صفر- صفر (5-4 بركلات الترجيح).

2013: شباب الأهلي- العين: صفر- صفر (2-3 بركلات الترجيح).

2018: الوحدة- العين: 3-3 (4-3 بركلات الترجيح).

لوفانور: أفضل بداية للموسم

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اعتبر المولدوفي لوفانور هنريكي، لاعب نادي شباب الأهلي أن الفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي، سيكون أفضل بداية للموسم الجديد بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن الحصول على بطولة قبل انطلاقة دوري الخليج العربي سيعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم ويهيئ الأجواء أكثر، ويحفز الجميع على العمل بقوة أكبر من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في الموسم المقبل.

واعترف لوفانور بصعوبة المهمة أمام فريق الشارقة المتوج بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، مبيناً أن تنافس الفريقين على لقب كأس السوبر جاء بعد فوز كل فريق ببطولة مهمة، وهو ما يعني أنهما فريقان كبيران يملكان الرغبة والطموح للوصول إلى منصات التتويج.

وأوضح لوفانور أن الشارقة عزز صفوفه بعدد من العناصر المميزة من اللاعبين الإماراتيين، إضافة إلى الاستعانة بمهاجم أجنبي بديلاً لويلتون سواريز، متوقعاً أن يكون المنافس في كامل قوته، وهو ما يلزمهم بالقتال طوال زمن المباراة، وبذل كل الجهد الممكن من أجل ضمان التتويج باللقب الكبير.

وقال: «يجب أن نحتفظ بقوتنا، وعلينا ألا ندخر أي جهد في هذه المباراة التي لا تحتمل القسمة على اثنين، علينا تحقيق هذه البطولة والتتويج بلقبها، لتكون خير انطلاقة للموسم الجديد».

سجل زمن الاحتراف

2008: شباب الأهلي.

2009: العين.

2010: الإمارات.

2011: الوحدة.

2012: العين.

2013: شباب الأهلي.

2014: شباب الأهلي.

2015: العين.

2016: شباب الأهلي.

2017: الوحدة.

2018: الوحدة.

16 مقابل 5

تقابل فريقا الشارقة وشباب الأهلي 31 مرة قبل لقاء اليوم في بطولات المحترفين كانت فيها الكفة غالباً لصالح شباب الأهلي.

وتمكن شباب الأهلي من تحقيق الفوز على الشارقة 16 مرة، بينما عرف الشارقة الفوز 5 مرات، منها مرتان في مباراتي الموسم الماضي، و3 مرات في آخر 4 مباريات، وانتهت 10 مواجهات بين الفريقين بالتعادل.

الأبطال

السجل يجمع الأبطال في عصري الهواية والاحتراف حسب التالي:

العين: 5 مرات.

الأهلي: 4 مرات.

الوحدة: 4 مرات.

النصر: مرتان.

الإمارات: مرة واحدة.

الشارقة: مرة واحدة

الشعب: مرة واحدة

منديز: نطمح إلى تكرار التفوق

أكد ريان منديز لاعب نادي الشارقة صعوبة المواجهة بين فريقه ونادي شباب الأهلي، وقال: «خرجنا من مباراة عجمان بإيجابيات كثيرة وبأداء جيد سيساعدنا على مباراة السوبر أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي».

وأضاف منديز: «المباراة ستكون صعبة للفريقين، فنحن أيضاً لدينا أسلحتنا وأساليبنا وسنستخدمها في المباراة، حتى نتمكن من تحقيق النتيجة التي نسعى إليها ونحصل على البطولة»

وطمأن لاعب الجناح الدولي لمنتخب الرأس الأخضر الجماهير على مستوى انسجام الفريق مؤكداً: «نحس بالانسجام والتفاهم رغم أن الموسم في بداياته، لكننا نلعب كفريق ولدينا العديد من التكتيكات والأساليب داخل الملعب».

وأشار منديز إلى الأداء الجيد والتفوق للشارقة أمام شباب الأهلي في الموسم السابق، وتمنى أن يتكرر في المباراة ويحقق الفريق البطولة.