شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ستة من جنودنا في أرض العمليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات وهم:

النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري.. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.. والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.. والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.. والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء.. سائلة الله، عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. (وام)

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